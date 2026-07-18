Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ на сумском направлении СВО

Бойцы спецназа «Ахмат» и 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Сухопутных войск России ликвидировали группу ВСУ на сумском направлении в зоне проведения СВО. Кадры боевого эпизода показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«В ходе аэроразведки в частном секторе была обнаружена группа представителей ВСУ, которую сразу же подвергли атаке при помощи ударных дронов. Цели уничтожены. Участок очищен от присутствия противника», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что подобную работу в зоне СВО ведут в круглосуточном режиме. Российские бойцы регулярно поражают живую силу, технику и укрепления противника.

Ранее в июле командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что ВСУ готовятся к обороне на въездах в Сумы. Противник устанавливает на основных направлениях «зубы дракона».