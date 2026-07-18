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16:28, 18 июля 2026Бывший СССР

ВСУ уличили в публикации созданных ИИ фейков о Константиновке

ТАСС: ВСУ опубликовали созданное с помощью ИИ видео якобы установки флага в Константиновке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео якобы установки флага в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России.

«ВСУ опубликовали постановочное фейк-видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», — заявили представители ВС России, комментируя публикацию 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала».

Как отмечается, на создание видео с помощью ИИ указывает целый ряд признаков, в частности, неестественное движение фигуры военнослужащего ВСУ с флагом, а также отсутствие движения губ у украинских военных во время их речи с обращением к командованию. Также пресс-служба группировки уличила авторов видео в занижении качества картинки.

Ранее военный аналитик Евгений Норин заявил в разговоре с «Лентой.ру» о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе. Он добавил, что российские войска продолжат охватывать группировку ВСУ на участке от Славянска до Константиновки.

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