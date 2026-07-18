В Ереване несколько человек отравились на приеме в посольстве Франции

Посольство Франции в Ереване: Несколько человек отравились на приеме в дипучреждении

Несколько человек отравились в посольстве Франции в Ереване на прошедшем 14 июля приеме по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом дипучреждение сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления», — утверждается в публикации.

Посольство принесло извинения пострадавшим людям.

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