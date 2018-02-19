В сети похоронили Сильвестра Сталлоне

19 февраля паблики во «ВКонтакте» и других соцсетях сообщили о смерти голливудского актера Сильвестра Сталлоне. В неподтвержденных сообщениях говорилось, что артист скончался из-за рака простаты. Новость оказалась фейком, однако прежде, чем это выяснилось, она широко разошлась по сети.

О смерти актера сообщил паблик World Tattoo & Piercing. «Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в итоге так и не мог справиться с ней», — написали авторы сообщества, прикрепив к посту фотографии седого и лысеющего Сталлоне. Эту же новость продублировали на странице группы в Twitter.

Новость подхватили другие сообщества. Репосты из записей сделали десятки пользователей, они не могли поверить в смерть актера и выражали сожаление.

Изучив страницы актера в соцсетях, юзеры быстро поняли, что слухи о смерти знаменитости — обман. Фанаты актера предупреждают об этом на своих страницах.

Сталлоне 71 год. Он снялся в более чем 50 фильмах. Актер приобрел славу благодаря ролям в боевиках и серии фильмов «Рокки».

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