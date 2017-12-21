На Сталлоне пожаловались в полицию за изнасилование

Женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности, передает TMZ.

Сотрудники правоохранительных органов города Санта-Моника, штат Калифорния, еще не решили, проводить ли расследование — по словам жертвы, инцидент произошел в начале 1990-х. Полиции предстоит определить, законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии столь длительного срока.

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Женщина заявила, что Сталлоне изнасиловал ее во время встречи в его офисе. Актер это опровергает.

В ноябре Сталлоне обвинили в принуждении к сексу 16-летней поклонницы. По словам пострадавшей, это произошло в 1986 году в Лас-Вегасе во время съемок фильма «Изо всех сил». Артист якобы пригласил ее в свой номер и при помощи телохранителя заставил девушку заниматься сексом. Сам Сталлоне от этих обвинений открестился, назвав их смехотворной ложью.

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