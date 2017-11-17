Сталлоне опроверг обвинения в принуждении к сексу 16-летней фанатки

Актер Сильвестр Сталлоне категорически отрицает обвинения в принуждении к сексу 16-летней поклонницы в 1986 году в Лас-Вегасе. Об этом его пресс-секретарь Мишель Бега (Michelle Bega) сообщил порталу TMZ.

«Это смехотворная, совершенная ложь. Никто никогда ничего не знал об этой истории, пока ее не опубликовали в СМИ, в том числе господин Сталлоне. Ни разу с ним по этому поводу не связывались представители власти и кто-либо еще», — сказал представитель актера.

О надругательстве Сталлоне над девочкой-подростком написала 16 ноября газета Daily Mail, ссылаясь на полицейские отчеты. Издание отмечает, что пострадавшая подписала форму «без обвинения», так как была напугана и чувствовала себя униженной. Представители полиции сказали TMZ, что в этом случае правоохранительные органы не могут полноценно расследовать инцидент.

По словам заявительницы, 31 год назад во время съемок фильма «Изо всех сил» актер пригласил ее в свой номер в отеле Лас-Вегаса и принудил к сексу, а затем подключил к этому своего телохранителя. Женщина отметила, что Сталлоне угрожал ей и требовал никому ничего не рассказывать.