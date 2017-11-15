Актриса засудит помастурбировавшего на нее Вайнштейна за изнасилование

Актриса, пожелавшая остаться анонимной, подала в суд Лос-Анджелеса на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press.

Иск описывает два случая сексуального нападения, произошедшие в 2015 и 2016 годах. Во время первого инцидента актриса пришла к Вайнштейну в отель в Беверли-Хиллз, чтобы обсудить ее роль в телевизионном проекте «Марко Поло». Согласно документу, продюсер спросил, можно ли ему помастурбировать перед ней, и, несмотря на полученный отказ, удерживал актрису силой и заставлял смотреть, как он ублажает себя.

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Второй инцидент произошел через несколько месяцев, когда актриса снова пришла в отель для обсуждения роли в шоу. По ее словам, Вайнштейн бросил ее на кровать, принудил к оральному сексу, изнасиловал и помастурбировал на нее.

Представитель Вайнштейна подчеркнул, что продюсер отрицает все обвинения в сексуальном насилии. Он настаивает, что все происходило по обоюдному согласию.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.