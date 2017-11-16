Сталлоне обвинили в принуждении к сексу втроем 16-летней поклонницы

Американского актера Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к сексу 16-летней поклонницы в 1986 году. Об этом свидетельствуют полицейские отчеты, которые опубликовала в четверг, 16 ноября, газета Daily Mail.

В полицию заявила сама пострадавшая. Она рассказала, что 31 год назад Сталлоне заставил ее заняться сексом одновременно с ним и с его телохранителем. Актеру тогда было 40 лет. Заявительница уточнила, что это произошло во время съемок фильма «Изо всех сил» в одном из отелей Лас-Вегаса. Она отметила, что после случившегося Сталлоне угрожал ей и требовал никому ничего не рассказывать.

По словам пострадавшей, чье имя не называется, она не хочет выдвигать официальных обвинений против мужчин, так как чувствует себя напуганной и униженной.

Представители актера пока не прокомментировали ситуацию.

В октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.