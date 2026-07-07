CNN сообщил о присутствии Зеленского на ужине лидеров в Анкаре

CNN: Зеленский будет на ужине лидеров в Анкаре, но не посетит заседания саммита НАТО

Глава Украины Владимир Зеленский будет на ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но не посетит заседания альянса. Об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации говорится, что это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными.

Ранее президент США Дональд Трамп, прибыв в Анкару для участия в саммите НАТО, поприветствовал турецких военнослужащих на их родном языке.

Владимир Зеленский, в свою очередь, озвучил свои планы на саммит НАТО в Анкаре. По его словам, в рамках мероприятия запланированы сделки по дронам.