Врач подвергла критике популярный метод лечения анемии

Терапевт Сухарева: Употребление гематогена приводит к скачку уровня инсулина в крови

Терапевт Ольга Сухарева предостерегла россиян от употребления гематогена для восполнения дефицита железа. В своем Telegram-канале она подвергла критике этот популярный метод лечения анемии.

Как пояснила Сухарева, в одном батончике гематогена содержится 2,5 миллиграмма железа. При этом суточная норма для женщин составляет восемь миллиграммов. Причем речь идет о здоровых людях, у которых нет дефицита, подчеркнула врач.

«А чего мы хотим, если у человека анемия? Ему для лечения потребуется все 200 миллиграммов железа в сутки в соответствии с актуальными рекомендациями», — написала она. Более того, лакомство опасно тем, что в его составе содержится большое количество сахара, который приводит к скачку уровня инсулина в крови и возникновению всех вытекающих последствий, предупредила Сухарева.

Ранее диетолог Антон Поляков посоветовал некоторым людям отказаться от котлет. Это блюдо, по его утверждению, лучше исключить из рациона при наличии почечной недостаточности.