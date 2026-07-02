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Забота о себе
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17:27, 2 июля 2026Забота о себе

Некоторым людям посоветовали отказаться от котлет

Диетолог Поляков: При почечной недостаточности и ожирении стоит воздерживаться от котлет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timolina / Magnific

Людям с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от котлет. О том, в каких случаях блюдо может навредить здоровью, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, ограничения касаются прежде всего людей с почечной недостаточностью. Он пояснил, что при этом заболевании есть ограничение на количество потребляемого белка, которого очень много в мясных продуктах.

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Также диетолог рекомендовал воздерживаться от котлет людям с выраженным ожирением. Он уточнил, что это касается котлет по классическому рецепту, приготовленных из свино-говяжьего фарша. На продукцию из белого мяса запрет не распространяется, уточнил врач.

Ранее Поляков сказал, что домашние котлеты можно есть хоть каждый день. При этом он посоветовал отказаться от магазинных аналогов из-за большого содержания в них соли и других добавок.

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