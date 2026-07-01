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Забота о себе
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13:31, 1 июля 2026Забота о себе

Россиянам разрешили есть на завтрак, обед и ужин одно блюдо

Диетолог Поляков: Котлеты можно есть на завтрак, обед и ужин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Котлеты разрешается есть ежедневно, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Допустимое количество в день он назвал россиянам в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, безопасными считаются котлеты, приготовленные из натурального фарша с небольшим количеством соли и специй. Такое блюдо является источником полноценного животного белка и хорошо усваивается организмом. При этом врач рекомендовал отказаться от полуфабрикатов с усилителями вкуса, большим количеством хлеба и другими добавками.

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«Натуральные котлеты можно есть хоть каждый день — на завтрак, обед и ужин. Никаких проблем не будет», — отметил Поляков. Он подчеркнул, что польза блюда во многом зависит не от частоты употребления, а от его состава и качества используемых ингредиентов.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. По его словам, продукты, входящие в состав блюда, помогают снизить уровень холестерина.

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