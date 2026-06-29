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Забота о себе
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15:43, 29 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

Эндокринолог Кузнецов: Клетчатка в окрошке снижает уровень холестерина в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. В своем Telegram-канале он объяснил россиянам, почему она приносит много пользы организму.

Во-первых, по словам Кузнецова, окрошка за счет огурцов, редиса, картофеля и зелени содержит большое количество клетчатки. Благодаря этому такой летний суп снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также риск возникновения гипертонии, пояснил доктор.

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Во-вторых, окрошка помогает насытить организм белком. Его источниками являются яйца, отварное мясо или курица. При этом врач призвал отказаться от добавления в окрошку одного популярного ингредиента — колбасы, поскольку она содержит больше жира и меньше белка, чем вареное мясо.

В-третьих, квас и кефир, которыми разбавляют окрошку, питают кишечную микрофлору. Еще одним плюсом этого блюда является низкая калорийность, добавил Кузнецов.

Ранее диетолог Регина Ахуньянова раскрыла формулу идеального завтрака. По ее мнению, утренний прием пищи должен включать овощи и хлеб.

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