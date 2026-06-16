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Забота о себе
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21:01, 16 июня 2026Забота о себе

Раскрыта формула идеального завтрака

Диетолог Ахуньянова: Полезный завтрак включает в себя овощи, хлеб и финики
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AGfoto / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова раскрыла формулу идеального завтрака. Ей доктор поделилась с изданием UfaTime.ru.

Врач посоветовала завтракать по принципу противовоспалительной тарелки. Ахуньянова объяснила, что она включает в себя белок и клетчатку. По ее словам, идеальный завтрак — это любой источник белка, около 250-300 граммов овощей и один кусок цельнозернового хлеба. Тем, кто хочет сладкого, доктор порекомендовала съедать один-два финика.

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Ахуньянова заверила, что такой прием пищи надолго дает чувство насыщения, уменьшает тягу к сладкому, а также помогает контролировать аппетит и не переедать вечером. Отдельно врач отметила, что подобный рацион подходит и для снижения веса, и для поддержания здоровья.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша развеяла популярный миф о сахарном диабете. Она рассказала, что людям с этим диагнозом можно есть фрукты и ягоды.

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