Найдено защищающее печень от повреждений природное вещество

F&F: Ресвератрол может защитить организм от теплового удара и тяжелого поражения печени

Ресвератрол — природное соединение, содержащееся в винограде, ягодах и арахисе, — может защищать организм от теплового удара и тяжелого поражения печени. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи провели эксперименты на мышах и клетках печени, подвергавшихся воздействию высокой температуры. Они изучили, как ресвератрол влияет на процессы, возникающие при перегреве организма. Оказалось, что предварительное введение вещества помогало поддерживать нормальную температуру тела, уменьшало повреждение печени и улучшало ее функции.

Авторы выяснили, что защитный эффект связан с подавлением белка HSF1, который при перегреве активирует патологические процессы в клетках печени. Когда ученые искусственно усиливали активность HSF1, повреждение печени становилось более выраженным. Напротив, его блокировка или отключение снижали воспаление, нарушения жирового обмена и некротическую гибель клеток. Аналогичный эффект наблюдался и при применении ресвератрола.

Исследователи подчеркивают, что пока результаты получены только на животных и клеточных моделях. Однако работа указывает на перспективную мишень для разработки новых методов защиты организма в условиях экстремальной жары.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза и рака печени.