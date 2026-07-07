В России назвали наказание для объявленной в розыск певицы

Прокурор запросил наказание в 1 год и 10 месяцев певице Монеточке по иноагентской статье

В Басманном суде Москвы завершается заочный процесс над объявленной в розыск певицей Елизаветой Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), более известной под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон представитель прокуратуры, поддерживающий государственное обвинение, попросил приговорить подсудимую к наказанию в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Певица проживает за пределами России. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, Гырдымова дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать в соцсетях материалы без маркировки.

Ранее Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.