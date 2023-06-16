Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Суд оштрафовал Монеточку на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка (внесена в реестр иноагентов), за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Гырдымову Е. А. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей», — заявили в суде.

Сообщается, что исполнительница не использовала маркировку при публикации постов в социальных сетях.

В мае на певицу Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента.

Ранее стало известно, что против российского хип-хоп-исполнителя Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей. В ответ рэпер подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.