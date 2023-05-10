В отношении уехавшей из России певицы Монеточки возбудили административное дело

На певицу Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

На уехавшую из России поп-певицу Елизавету Гырдымову (внесена в реестр иноагентов), более известную под псевдонимом Монеточка, составили протокол об отсутствии маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы.

Как указано в документе, дело в отношении Гырдымовой возбуждено по части 4 статьи 19.34 КоАП. Она предусматривает административную ответственность за распространение материалов в интернете без указания того, что они произведены, распространены и (или) направлены иноагентом. За данное правонарушение грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения.

Минюст России признал Монеточку иноагентом 20 января. В ведомстве объяснили, что исполнительница «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».