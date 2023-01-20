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21:09, 20 января 2023Интернет и СМИ

Певицу Монеточку признали иноагентом

Минюст России признал иноагентами певицу Монеточку и основателя Gulagu.net Осечкина
Монеточка

Монеточка. Фото: Telegram-канал Mash

Министерство юстиции России признало иностранным агентом певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно пояснению, исполнительница «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что она проживает за пределами России.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Пикули (настоящее имя — Антон Устимов), блогер Владимир Харченко и проект для трансгендерных людей T9 NSK.

В четверг, 19 января, правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. Всего в документе четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля, а также об обжаловании решений.

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Марина Совина
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Певицу Монеточку признали иноагентом
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