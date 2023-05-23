Против рэпера Моргенштерна возбудили административное дело

На рэпера Моргенштерна завели административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Против российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей. Сообщается, что рэпер в ответ подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

Ранее оспорить статус иноагента также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).

В конце марта стало известно, что рэпер Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за получения статуса иноагента.

Ранее на уехавшую из России поп-певицу Монеточку (внесена в реестр иноагентов) составили протокол об отсутствии маркировки иностранного агента в соцсетях.