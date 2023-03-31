Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за статуса иноагента

Shot: рэпер Моргенштерн поднял цены на концерты из-за получения статуса иноагента

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) поднял цены на свои выступления в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В публикации говорится, что частный концерт Моргенштерна обойдется потенциальным заказчикам в сумму около 8 миллионов рублей. Отмечается, что раньше исполнитель просил 4 миллиона рублей за подобное мероприятие. Такое ценообразование объяснили получением Моргенштерном статуса иноагента: хип-хоп-артист остался без дополнительного заработка и не представляет интереса для рекламодателей.

Отдельное внимание обратили на райдер Моргенштерна и его команды. В перечень необходимого входят: смазка для анального секса, презервативы, шесть пар носков и трусы-боксеры, дорогие водка и коньяк, две бутылки 12-летнего виски, кубик Рубика и личный кальянщик.

Ранее Моргенштерн назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной. Рэпер предположил, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему.