Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:24, 31 марта 2023Культура

Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за статуса иноагента

Shot: рэпер Моргенштерн поднял цены на концерты из-за получения статуса иноагента

Фото: Kaleb Nimz / Unsplash

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) поднял цены на свои выступления в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В публикации говорится, что частный концерт Моргенштерна обойдется потенциальным заказчикам в сумму около 8 миллионов рублей. Отмечается, что раньше исполнитель просил 4 миллиона рублей за подобное мероприятие. Такое ценообразование объяснили получением Моргенштерном статуса иноагента: хип-хоп-артист остался без дополнительного заработка и не представляет интереса для рекламодателей.

Отдельное внимание обратили на райдер Моргенштерна и его команды. В перечень необходимого входят: смазка для анального секса, презервативы, шесть пар носков и трусы-боксеры, дорогие водка и коньяк, две бутылки 12-летнего виски, кубик Рубика и личный кальянщик.

Ранее Моргенштерн назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной. Рэпер предположил, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Певец Влад Соколовский показал результат недельного голодания
Доставленный из Перу в Россию за хищение денег из банка мужчина попал на видео
Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании
Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за статуса иноагента
Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев
Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении
Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине
Выявлен новый механизм формирования лейкемии
Лукашенко простил лесбиянок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.