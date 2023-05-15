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11:38, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Галкин через суд потребовал снять с него статус иноагента

Максим Галкин подал в суд иск на Минюст с требованием снять с него статус иноагента

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на Минюст с требованием снять с него статус иноагента. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По данным издания, шоумен потребовал снять с него статус иностранного агента через суд — соотвествующий иск он подал на Минюст в Замоскворецкий суд столицы.

Ранее шоумен заявил, что не считает себя иноагентом. Ведущий отметил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени». Юморист также добавил, что не готов отказаться от политической сатиры. «И это особенность моего жанра, иначе тогда этим незачем заниматься», — высказался он.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября 2022 года. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Максим Галкин — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актер, телеведущий и супруг народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой.

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Олег Давыдов
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