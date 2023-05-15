Варламов и Слепаков решили оспорить статус иноагента

Блогер Варламов и певец Слепаков подали заявления в суд об оспаривании статуса иноагентов

Блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (внесены Минюстом в реестр иноагентов) решили оспорить статус иноагента, присвоенный министерством юстиции, и подали заявления в суд. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, передает РИА Новости.

«В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции», — говорится в комментарии. Отмечается, что дата рассмотрения исков пока не назначена.

Ранее певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) подала иск к Министерству юстиции и потребовала снять с нее статус иностранного агента.

О признании Варламова иноагентом стало известно 23 марта. В Минюсте заявили, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников».

Слепакова внесли в перечень иноагентов 14 апреля. Как утверждают в министерстве, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

