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21:08, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Минюст признал Семена Слепакова иностранным агентом

Минюст России признал иностранным агентом юмориста Семена Слепакова
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Семен Слепаков

Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Минюст России признал иностранным агентом юмориста Семена Слепакова. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают в министерстве, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации». Отмечается, что юморист проживает за пределами России.

Кроме Слепакова, в реестр иностранных агентов включены журналист Павел Каныгин, мультипликатор Павел Мунтян, журналист Игорь Яковенко, издания «Агентство» и «Полигон», Фонд Карнеги за международный мир и «Радужная ассоциация».

При этом Минюст исключил из реестра автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» в связи с их ликвидацией.

В конце марта сообщалось, что полиция начала проверку в отношении юмориста Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Проверка была инициирована из-за творчества, в котором комик высмеивает и критикует спецоперацию на Украине.

В январе Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении Слепакова. В обоих случаях причиной послужила песня юмориста о спецоперации, размещенная на YouTube 25 января.

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Марина Совина
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