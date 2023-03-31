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15:04, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Полиция проверит Слепакова

SHOT: полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Полиция начала проверку в отношении юмориста Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом стало известно SHOT.

Источник сообщил изданию, что проверка была инициирована из-за творчества, в котором комик высмеивает и критикует спецоперацию на Украине. Другие подробности не приводятся.

В январе Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении Слепакова. Председатель фонда Александр Карабанов счел, что комик мог совершить правонарушение по статье «Публичная дискредитация ВС РФ». Кроме того, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предложил запретить Слепакову всю концертную деятельность в России.

В обоих случаях причиной послужила песня юмориста о спецоперации, размещенная на YouTube 25 января. Слепаков исполнил сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT.

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Олег Давыдов
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