Слепакову предложили запретить выступать в России

Сенатор Долгов предложил запретить в России концерты комика Слепакова

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмористу Семену Слепаков стоит запретить выступать в России за дискредитацию ВС РФ в песне о спецоперации на Украине. Такое мнение он высказал в разговоре с SHOT.

Долгов предложил запретить комику всю концертную деятельность в России, включая выступление на корпоративах. «Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», — добавил сенатор.

Слепаков опубликовал песню о спецоперации на YouTube ранее 25 января. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT.

Ранее стало известно, что в родном Слепакову Пятигорске повредили посвященную комику бронзовую доску. По словам мэра города Дмитрия Ворошилова, в уничтожении объекта виноваты вандалы.

Перед этим в СМИ неоднократно появлялись сообщения об эмиграции Слепакова в Израиль. Вместе с тем концертный директор юмориста осенью прошлого года заверила, что он отправился за рубеж в заранее запланированный гастрольный тур.