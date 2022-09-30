Слухи об эмиграции звезды Comedy Club прокомментировали

Концертный директор Семена Слепакова заявила, что артист уехал из России на гастроли

Российский юморист, певец, бывший участник КВН и Comedy Club Семен Слепаков уехал в Израиль в ранее запланированный гастрольный тур. Отъезд артиста из России «Пятому каналу» прокомментировала его концертный директор Евгения Лазаревская.

«У нас давно-давно запланировано четыре концерта в Израиле, это как бы нормальная практика, что российские артисты дают концерты за рубежом, потому что там много наших соотечественников. Эти концерты были запланированы давно. Вот сегодня первый концерт в Хайфе. Спасибо за такой хайп!» — заявила она.

При этом Лазаревская отметила, что не знает, планирует ли звезда Comedy Club возвращаться в Россию. «Я не знаю его дальнейшие планы, куда он поедет дальше и поедет ли обратно в Россию. У нас сейчас тур из четырех городов. <…> У нас все нормально», — резюмировала она.

В 2021 году Слепаков в своем стихотворении осудил участников несогласованных протестных акций в России. Артист обвинил митингующих в попытках подменить понятия добра и зла. За такую позицию комика затравили в сети. Пользователи на протяжении нескольких месяцев писали ему гневные сообщения и обвиняли в продажности. Слепаков отверг обвинения в том, что его стихотворение было написано по заказу.