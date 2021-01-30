Семена Слепакова затравили из-за стихотворения о несогласованных акциях

Российского комика Семена Слепакова затравили в соцсетях после того, как он написал стихотворение о несогласованной акции, обвинив участников митингов в попытках подменить понятия «добра» и «зла». Он ответил на угрозы на своей странице в Instagram.

Перед этим комик написал стихотворение, в котором ответил критикам, несогласным с его позицией по прошедшим несогласованным акциям. После публикации его массово раскритиковали в комментариях. Комика обвинили в том, что ему якобы заплатили за создание стихотворения.

«Вы сердитесь, а значит вы неправы, от вашей отбиваться мне оравы нет ни желания, ни времени, ни сил», — обратился Слепаков к угрожавшим ему людям. Он подчеркнул, что ему видятся другие «сценарии», чем тем, кто поддерживает несогласованные акции.

«Что чувствую, я буду выражать и впредь — тем, кто со мною солидарен, я за поддержку очень благодарен, на остальных не буду зла держать», — отметил в стихотворении Слепаков, добавив, что у каждого есть право быть таким, какой он есть. В заключении он призвал всех «хоть чуть-чуть беречь друг друга» несмотря на взгляды.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций 23 января был беспрецедентным. «Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал он, добавив, что в связи с этим в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».