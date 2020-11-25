Семен Слепаков порассуждал о запрете на политические шутки

Российский комик Семен Слепаков в разговоре с Аленой Долецкой порассуждал о том, существует ли в России запрет на политические шутки. Их беседа опубликована на YouTube-канале Masters Of Taste.

Отвечая на вопрос о том, почему исчезла политическая сатира уровня «Кукол», Слепаков отметил, что «[Борис] Ельцин разрешал смеяться над собой и никогда этого не боялся». «Может быть, ему было неприятно, но он считал себя не в праве это запретить, потому что он же был такой символ демократии», — подчеркнул юморист.

Он добавил, что во время выхода передачи общество в России было очень политизированным, и людям было важно «от души поржать» над руководством страны. «А сейчас… мне просто кажется, что в какой-то момент власть сказала: "Не надо над нами смеяться"», — заключил Слепаков.

Ранее Слепаков посвятил песню коронавирусу и обложил его матом. «Пусть будет снова жопа в стране», — выразил надежду на возвращение привычного миропорядка Слепаков, а также посоветовал коронавирусу сходить к психологу и помедитировать.

«Куклы» — сатирическая телепередача, которая выходила на НТВ с 1994-го по 2002 год. Ее персонажами были куклы известных политиков.