Слепаков обложил коронавирус матом

Российский юморист Семен Слепаков посвятил песню коронавирусу и обложил его матом. Запись собственного исполнения под гитару с подключившимися по видеосвязи бэк-вокалистами он опубликовал в Instagram.

В песне под названием «Вирусная» Слепаков сообщил, что до коронавируса многие люди были «недовольны всем» и считали, что «жопа в стране». Однако, как отмечает юморист, с наступлением пандемии в обществе появились более серьезные проблемы: «Оказалось, что тогда все было просто *** (замечательно). Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, *** (оставь нас в покое)».

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«Пусть будет снова жопа в стране», — выразил надежду на возвращение привычного миропорядка Слепаков. Коронавирус же юморист попросил вернуться в «жопу крысы», а также посоветовал ему заняться контролем гнева, сходить к психологу и помедитировать.

Ранее «карантинную» версию песни I’m ok представила группа Little Big. Один из участников музицировал с помощью ложки и емкостей с водой, второй использовал ложку и бутылку, а вокалист группы Илья Прусикин — колпачок от градусника.

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