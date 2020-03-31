Слепаков обложил коронавирус матом

Российский юморист Семен Слепаков посвятил песню коронавирусу и обложил его матом. Запись собственного исполнения под гитару с подключившимися по видеосвязи бэк-вокалистами он опубликовал в Instagram.
В песне под названием «Вирусная» Слепаков сообщил, что до коронавируса многие люди были «недовольны всем» и считали, что «жопа в стране». Однако, как отмечает юморист, с наступлением пандемии в обществе появились более серьезные проблемы: «Оказалось, что тогда все было просто *** (замечательно). Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, *** (оставь нас в покое)».
«Пусть будет снова жопа в стране», — выразил надежду на возвращение привычного миропорядка Слепаков. Коронавирус же юморист попросил вернуться в «жопу крысы», а также посоветовал ему заняться контролем гнева, сходить к психологу и помедитировать.
Ранее «карантинную» версию песни I’m ok представила группа Little Big. Один из участников музицировал с помощью ложки и емкостей с водой, второй использовал ложку и бутылку, а вокалист группы Илья Прусикин — колпачок от градусника.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения