Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию

Звезды российского шоу-бизнеса снялись в клипе на песню про самоизоляцию, где показали свое времяпрепровождение во время карантина. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Так, телеведущая Ольга Бузова снялась в душе, а супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев продемонстрировали танцы с сыном. Аналогичный досуг выбрал и певец Филипп Киркоров. Его коллега Дима Билан и супермодель и актриса Ирина Шейк в видеоролике занимаются домашней уборкой.

«Самоизоляция, самоизоляция/ Когда запираешь, когда заключаешь/ В квартире ты сам себя/ Сиди дома, детка, сиди дома», — говорится в песне.

В клипе также снялись видеоблогер и ведущая Настя Ивлеева, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), телеведущая и бывший виджей телеканала «MTV Россия» Ирена Понарошку, певица Елка и другие.

25 марта президент Владимир Путин в обращении к нации призвал граждан побыть дома для снижения скорости распространения нового вируса и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

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