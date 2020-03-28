Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию

Звезды российского шоу-бизнеса снялись в клипе на песню про самоизоляцию, где показали свое времяпрепровождение во время карантина. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
Так, телеведущая Ольга Бузова снялась в душе, а супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев продемонстрировали танцы с сыном. Аналогичный досуг выбрал и певец Филипп Киркоров. Его коллега Дима Билан и супермодель и актриса Ирина Шейк в видеоролике занимаются домашней уборкой.
«Самоизоляция, самоизоляция/ Когда запираешь, когда заключаешь/ В квартире ты сам себя/ Сиди дома, детка, сиди дома», — говорится в песне.
В клипе также снялись видеоблогер и ведущая Настя Ивлеева, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), телеведущая и бывший виджей телеканала «MTV Россия» Ирена Понарошку, певица Елка и другие.
25 марта президент Владимир Путин в обращении к нации призвал граждан побыть дома для снижения скорости распространения нового вируса и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения