Жители российского города проигнорировали призыв Путина сидеть дома

Многие жители Казани вышли на улицы города, несмотря на рекомендации остаться дома во время объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что казанцы гуляют целыми семьями на детских площадках в парках Горького и в Горкинско-Ометьевском лесу. Также много людей на улице Баумана. Некоторые заведения открыты, в их числе магазины сладостей, одежды и сувениров. Кроме того, в городе продолжают работать парикмахерские и салоны красоты.

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При этом крупные торговые центры Казани выполнили все рекомендации и закрыли магазины, кроме продуктовых гипермаркетов и аптек.

В Татарстане, по данным на 28 марта, зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они завозные.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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