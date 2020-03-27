В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве четвертый человек скончался от коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции.

Уточняется, что пациентке было 56 лет, она не имела одного легкого из-за перенесенного онкологического заболевания.

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой» — отметили в штабе.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, три человека умерли.

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