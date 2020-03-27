В России врач с коронавирусом провела лекцию и заразила студентов

Два студента в Ставрополе заразились коронавирусом после того, как сходили на лекцию с главным инфекционистом региона Ириной Санниковой. Как сообщалось ранее, врач скрыла поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин, пишет Telegram-канал Life Shot.
Ранее, 23 марта, Санникову уволили за нарушение карантина по коронавирусу. Кроме того, в отношении врача возбудили уголовное дело, расследование ведется по статьям 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и 293 УК РФ («Халатность»).
Санникова посетила Испанию в начале марта, а по возвращении в Россию решила не соблюдать карантин. Она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции, прежде чем у нее обнаружили коронавирус. Врач контактировала с 13 иностранными студентами шестого курса и 11 работниками кафедры медакадемии в Ставрополе. Сообщалось, что у 11 человек было подозрение на коронавирус.
Бывший инфекционист признала свою вину. «Я виновата», — заявила она и добавила, что чувствует себя плохо. Санникова находится в реанимации с двусторонней пневмонией.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, три человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения