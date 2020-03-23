Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию. Она была заражена коронавирусом. Об этом сообщили в краевом Минздраве, передает «Интерфакс» в понедельник, 23 марта.

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении врача. Сообщалось, что расследование ведется по статьям 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, медик не самоизолировалась по возвращении из Испании, а преподавала вместо этого в университете, участвовала в конференции, посещала учреждения и ведомства. Через несколько дней, 17 марта, ее госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом. В «Единой России» анонсировали внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах.

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