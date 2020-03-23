Возбуждено дело на заразившегося в Испании коронавирусом российского врача

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главного врача-инфекциониста Ставропольского края за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статьям 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и 293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия, в начале марта 2020 года профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, которая также занимает пост главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального минздрава, выехала на отдых в Испанию, не уведомив об этом свое руководство.

Медик провела там три дня, с 6 по 9 марта, а вернувшись, не самоизолировалась с целью профилактики распространения инфекции в период пандемии. Вместо этого она преподавала в университете, участвовала в конференции, посещала учреждения и ведомства. Через несколько дней, 17 марта, ее госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

19 марта все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Россияне, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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