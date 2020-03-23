МВД сняло видео о фейках про коронавирус

МВД МЕДИА / YouTube

МВД сняло видеоролик, в котором перечислены крупнейшие фейки о масштабах коронавируса в России. Ролик опубликован в YouTube-канале «МВД МЕДИА».

В ведомстве рассказали о пранкерах, которые симитировали вызванный вирусом приступ в московском метро и вызвали панику. На опубликованных кадрах говорится о том, что пранкеру, организовавшему съемку видео, грозит до семи лет лишения свободы за этот розыгрыш.

Также россиян предупредили о распространении недостоверной информации о коронавирусе в соцсетях. «С каждым днем быстрее коронавируса расползается эпидемия в мозгах. Панику искусно подогревали сетевые тролли, утверждающие, что власти скрывают истинные масштабы проблемы», — говорит голос за кадром.

Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса власти активизировали работу по отслеживанию и проверке публикаций в сети на эту тему. В Москве развернут центр по информированию граждан о ситуации с коронавирусом, который за день выявляет около 50 фейковых сообщений на данную тему. В свою очередь Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о новом вирусе.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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