Раскрыты подробности борьбы с фейками о коронавирусе в России

Директор Государственного центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом, созданного на базе АНО «Диалог» при участии мэрии Москвы и Администрации президента России, Алексей Гореславский раскрыл подробности борьбы организации с недостоверной информацией и фейками о вирусе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Гореславского, центр с помощью различного программного обеспечения анализирует публикации в интернете и сообщения граждан в социальных сетях, посвященные коронавирусу и «продуктовому безумию» — массовой рассылке фотографий с пустыми полками в магазинах, которые зачастую сделаны в торговых точках за рубежом. В день отслеживается до 50 фейковых сообщений.

«Мы все это собираем и отправляем на проверку, на самом ли деле все обстоит так, действительно ли пусты полки в конкретном магазине, про который пишет тот или иной гражданин или пользователь социальных сетей. Задача у нас очень простая — мы совместными усилиями боремся с паникой, которая так или иначе развивается при том сценарии, который мы видим сейчас», — объяснил директор центра.

Если выясняется, что в указанном магазине все-таки действительно пустуют некоторые полки, то центр старается сделать так, чтобы до магазина довели информацию о том, что запасы продуктов «надо бы пополнить», добавил Гореславский.

17 марта центр по информированию граждан о ситуации с коронавирусом посетили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. В центре Путину продемонстрировали, как ведется мониторинг ситуации с коронавирусом в России и в мире, а также как ведется выявление фейков и борьба с ними.

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