Раскрыты подробности борьбы с фейками о коронавирусе в России

Директор Государственного центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом, созданного на базе АНО «Диалог» при участии мэрии Москвы и Администрации президента России, Алексей Гореславский раскрыл подробности борьбы организации с недостоверной информацией и фейками о вирусе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Гореславского, центр с помощью различного программного обеспечения анализирует публикации в интернете и сообщения граждан в социальных сетях, посвященные коронавирусу и «продуктовому безумию» — массовой рассылке фотографий с пустыми полками в магазинах, которые зачастую сделаны в торговых точках за рубежом. В день отслеживается до 50 фейковых сообщений.
«Мы все это собираем и отправляем на проверку, на самом ли деле все обстоит так, действительно ли пусты полки в конкретном магазине, про который пишет тот или иной гражданин или пользователь социальных сетей. Задача у нас очень простая — мы совместными усилиями боремся с паникой, которая так или иначе развивается при том сценарии, который мы видим сейчас», — объяснил директор центра.
Если выясняется, что в указанном магазине все-таки действительно пустуют некоторые полки, то центр старается сделать так, чтобы до магазина довели информацию о том, что запасы продуктов «надо бы пополнить», добавил Гореславский.
17 марта центр по информированию граждан о ситуации с коронавирусом посетили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. В центре Путину продемонстрировали, как ведется мониторинг ситуации с коронавирусом в России и в мире, а также как ведется выявление фейков и борьба с ними.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения