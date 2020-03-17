Путин увидел борьбу с коронавирусом по всей России

Видео: t.me/youlistenedmayak

Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и увидел, как ведется борьба с распространением инфекции по всей стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главу государства сопровождают премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Собянин по распоряжению президента возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, Чернышенко отвечает за работу по информированию граждан о мерах профилактики вируса.

Материалы по теме Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса В Москве закрывают школы, запрещают мероприятия и просят пожилых оставаться дома

В центре Путину показали, как ведется мониторинг ситуации с коронавирусом в России и в мире. Мишустин рассказал ему о происходящем в Италии, а Собянин доложил, как столичные власти контролируют граждан, которые должны находиться в карантине, пишет Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК», публикуя соответствующие видео. Кроме того, президенту продемонстрировали работу по контролю наличия и стоимости продовольственных товаров в магазинах, а также по выявлению фейков.

После посещения центра Путин, Мишустин и Собянин вместе уехали на совещание в Кремль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!