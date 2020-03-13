Пескова спросили о тесте Путина на коронавирус

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о тесте на коронавирус президента России Владимира Путина. Об этом его спросили в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что информация о состоянии здоровья Путина не для широкого круга. В то же время он заявил, что российский лидер «работает на полную катушку».

В начале марта Песков заявил, что в отношении Путина принимаются все меры по защите от коронавируса и делается все необходимое.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной коронавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, 68 тысяч вылечились. В России 34 факта инфицирования, шесть пациентов уже выздоровели.

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