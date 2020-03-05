Наказывать за фейки о коронавирусе захотели публично

Наказание за фейки о коронавирусе должно быть максимально публичным, это уменьшит количество информационных вбросов, заявил член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич. Его цитирует ТАСС в четверг, 5 марта.

«Закон о противодействии фейковой информации у нас принят год назад, там прописано соответствующее наказание. Другое дело, что за минувший год у нас не было ни одного публичного наказания за распространение фейков», — сказал он.

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Основатель аналитической компании Игорь Ашманов уточнил, что за последний месяц в интернете было обнаружено порядка четырех миллионов фейковых сообщений о китайском вирусе. По его словам, в последние дни больше всего вбросов касаются угрозы дефицита медицинских масок и лекарств.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения. Глава государства заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем.

К настоящему моменту случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России известно о семи случаях.

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