Путин оценил опасность коронавируса для России

Президент России Владимир Путин оценил опасность коронавируса. Об этом он заявил на совещании с правительством в среду, 4 марта, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с распространением китайского вируса в России не критична, а информация, свидетельствующая об обратном, распространяется из-за рубежа. «Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — добавил Путин.

Цель соответствующих фейков — посеять панику среди населения, считает Путин, однако им можно противостоять своевременным всеобъемлющим и достоверным информированием россиян. Глава государства призвал наладить информационную работу для оповещения граждан о реальной ситуации, чтобы бороться с фейками.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о способе защиты Путина от коронавируса. По его словам, защищенность главы государства достигается за счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам.

Глава государства впервые прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом 1 марта. Он заявил, что ситуация находится под контролем.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России известно о шести случаях.

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