В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Временный запрет правительства на вывоз медицинских масок из России направлен на борьбу со спекулянтами. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
По словам министра, сейчас некоторые люди скупают медицинские изделия в российских аптеках и вывозят их на продажу за границу. «Мы приняли своевременное решение по ограничению вывоза», — сказал Мантуров.
Он заверил, ограничение не будет касаться масок для личного пользования и гуманитарной помощи. Никаких ограничений по продаже медицинских масок внутри страны не будет.
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