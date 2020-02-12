Москвичи отдали мошенникам более 10 миллионов за маски от коронавируса

В Москве трое предпринимателей отдали более 10 миллионов рублей мошенникам, продававшим несуществующие медицинские маски от коронавируса на «Авито». Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По данным канала, мошенники «продали» в общей сложности 640 тысяч масок по 1,5 рубля за штуку (ниже средней цены). Директор одного из московских ресторанов сети McDonald’s отдал мошенникам 144 тысячи рублей, еще один предприниматель — около 100 тысяч. 10 миллионов рублей на большую партию масок потратил владелец фармацевтической компании Евгений П.

После заключения сделок и получения денег мошенники скрылись.

Спрос на средства защиты резко вырос в связи с распространением неизвестного ранее коронавируса, который вызывает пневмонию. Некоторые поставщики уже объявили о дефиците масок. Цены растут, несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина, который призвал лишать лицензий аптеки, взвинчивающие ценник.

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