В России создадут стратегический запас медицинских масок. С таким поручением выступило правительство в связи с распространением коронавируса, пишут «Известия».

По данным газеты, Роспотребнадзору было поручено сформировать предложения по запасам масок для накопления в фондах государственного материального резерва. Росрезерв, Минпромторг и Минфин в свою очередь должны были оценить, как много средств индивидуальной защиты следует закупить.

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Как сообщает издание, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о способности России нарастить производство масок почти втрое — до 900 миллионов штук в год. После спада ажиотажа возможные излишки у производителей выкупит Росрезерв, добавил он.

Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич назвал создание стратегического запаса масок вполне разумной инициативой. Однако, по его словам, ношение маски не дает 100-процентной гарантии от вируса.

Ранее в феврале сообщалось, что в России взлетели цены на медицинские маски. В Федеральной антимонопольной службе назвали регионы, в которых рост цен был наиболее сильным. Лидерами списка оказались Ивановская область (маски стали дороже на 485 процентов), Тамбовская область (на 431 процент) и Ингушетия (400 процентов). В ведомстве объяснили, что подорожание в основном связано с ростом закупочных цен.

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