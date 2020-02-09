Китайцев призвали экономить защиту от коронавируса

Китайский государственный комитет здравоохранения призвал местных жителей, напуганных перспективой заразиться смертельным коронавирусом, экономить защитные костюмы, очки и медицинские маски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

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В госкомитете отметили, что нерациональное использование жителями спецодежды, предотвращающей инфицирование, выливается в нехватку средств защиты для врачей и других людей, которые непосредственно связаны с борьбой с эпидемией и контактируют с больными.

Хотя снабжение медицинского персонала спецкостюмами, очками и масками улучшилось, дефицит средств защиты все равно ощущается, констатировали в комитете. Представитель китайского города Уханя, который стал очагом эпидемии, сообщил, что местным медработникам требуются не менее 59 тысяч защитных комплектов, а в наличии есть только 48 тысяч. Таким образом, только в Ухане дефицит составляет 11 тысяч защитных комплектов.

По последним данным в Китае жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 человек. В общей сложности в Китае вирус выявили у 36,5 тысячи человек.

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