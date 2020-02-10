Повышение цен на медицинские маски в России назвали мародерством

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) констатировала многократное повышение цен на медицинские маски в России и назвала ситуацию экономическим мародерством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. Отдельно в ФАС указали, что публикации, где говорится, что ФАС не видит в повышении цен признаков картельного сговора, не отражают позицию службы.

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса», — говорится в сообщении.

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Ранее в ФАС говорили о том, что многократное увеличение стоимости выявлено в 68 субъектах страны (из 85). Больше всего это отразилось на Ивановской обрасти: там зафиксировано повышение стоимости почти на 500 процентов.

Спрос на средства защиты резко вырос в связи с распространением неизвестного ранее коронавируса, который вызывает пневмонию. Некоторые поставщики уже объявили о дефиците масок. Цены растут, несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина, который призвал лишать лицензий аптеки, взвинчивающие ценник.

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