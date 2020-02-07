Медицинские маски взлетели в цене

Медицинские маски в январе 2020 года взлетели в цене почти во всех регионах России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цариковского.

На Дальнем Востоке стоимость масок выросла в 2-2,5 раза, а в некоторых регионах — в 10 раз и более. Цены подняли и аптеки, и оптовые продавцы, и производители. По словам Цариковского, оптовики в Адыгее взвинтили цены в 15 раз, а один из производителей в Санкт-Петербурге поднял цены в 10 раз.

Для отслеживания цен на маски ФАС хочет создать оперативный штаб с представителями администрации регионов, Росздравнадзора и правоохранительных органов.

Некоторые поставщики медицинских масок в России объявили о дефиците товара из-за высокого спроса. Например, в фармацевтической компании «ФК Пульс» рассказали, что все их маски полностью раскуплены. При этом они подчеркнули, что цены на товар не повышались.

Спрос на медицинские маски растет из-за распространения смертельного китайского коронавируса, число заразившихся которым, по данным на 7 февраля, превысило 31 тысячу. 566 человек погибли, 1 382 пациентов удалось вылечить. Большинство инфицированных находятся в Китае, первая вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Помимо КНР, случаи заражения отмечены более чем в 20 странах, в том числе в России.

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