В российском регионе резко подскочили цены в аптеках из-за коронавируса

Власти Забайкалья обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты, которые возросли на фоне данных о распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Так, в аптеках региона за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается в Курской области. По словам заместителя губернатора региона Ирины Хмелевский, маска подорожала в 35 раз — с одного рубля до 35 рублей.

«К сожалению, мер государственного реагирования по формированию отпускных цен в аптечной сети нет», — посетовала она, добавив, что власти могут влиять на происходящее только путем уговоров ритейлеров.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек. Погибли 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. Ранее постановлением премьер-министра России коронавирус был приравнен к ВИЧ и чуме.

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