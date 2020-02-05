Найден российский регион с 650-процентным завышением цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила регион с наибольшим завышением цен на медицинские маски. Об этом замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция доступна на YouTube.

По его данным, в Дагестане цена на средство защиты на 650 процентов превысила среднюю. Замруководителя ФАС назвал такое ценообразование во время чрезвычайных ситуаций «экономическим мародерством». Завысившие цены аптеки будут оштрафованы в рамках мер антимонопольного регулирования, заверил он.

Цариковский подчеркнул, что если аптеки завышают цены на медицинские маски по предварительному сговору, действия предпринимателей попадают под понятие картель. Соответствующее нарушение грозит владельцам аптек еще более крупным штрафом.

Представитель ФАС добавил, что рост цен на защитные средства был зафиксирован практически во всех российских регионах на фоне паники из-за распространения смертельного коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил компаниям, которые пытаются нажиться на распространении китайского вируса. По словам главы государства, необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в ФАС с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты. В аптеках цены на защитные маски выросли в 35 раз.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в пандемию.

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